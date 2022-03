Dalla Turchia: Pulgar è un caso. La Fiorentina protesta col Galatasaray

Aggiornamenti sull'avventura turca del centrocampista

Continua a non trovare spazio Erick Pulgar nella sua nuova avventura al Galatasaray. E in Turchia la situazione relativa al cileno diventa, di fatto, un caso. Come sottolinea takvim.com, il centrocampista ha fin qui raccolto solamente 4 presenze con la squadra di Torrent per un totale di soli 138 minuti giocati. Non solo, l'ex Bologna non è sceso in campo neppure per un minuto nelle ultime 4 uscite ufficiali. La Fiorentina, dal canto suo, è particolarmente delusa dello scarsissimo impiego fatto del calciatore di proprietà dei Viola. Pulgar è infatti in Turchia in prestito secco e tornerà certamente e Firenze a giugno. I vertici gigliati hanno anche espresso il proprio malumore alla società di Istanbul.