Dalla Turchia: poco spazio per Pulgar al Galatasaray, Fiorentina scontenta

I report non sono positivi, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato. Il rilancio del cileno resta lontano

Non decolla l'avventura in Turchia di Erick Pulgar. Il centrocampista cileno, trasferitosi in prestito secco al Galatasaray durante l'ultima finestra di mercato, ha finora trovato pochissimo spazio nella squadra giallorossa: appena 138 minuti in campo.