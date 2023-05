Dalla Svizzera: “Ecco il Basilea, puntano sui giovani e vanno sugli esterni”

"Quest'anno sono partiti con dei deficit che non gli ha permesso di fare mercato. Per me lo hanno fatto bene, hanno molti giovani, addirittura dei 2006 o 2007 . La pressione della piazza c'è ovviamente. Il rischio è che la squadra manchi di unità nel lungo termine. Ma nel doppio confronto possono dare tanto . Sono sfrontati, forse l'unico che da equilibrio è Frei, o forse Xhaka. Vedo favorita la Fiorentina. Giocano 3-4-3, oppure 4-4-2. Sfruttano i loro esterni, che sono dei buoni giocatori"

Sull'ambiente: "Li sono 40mila e spingeranno. Il Basilea è una piazza esigente. Arrivare in semifinale di conference è un grande obiettivo, ma con i mezzi che avevano hanno fatto un buon mercato. Per i giovani il campionato svizzero è un trampolino di lancio. In Svizzera l'ambiente è sereno. Cabral per esempio qui segnava molto, in area ha grandi qualità. A Firenze ha avuto difficoltà iniziali per sostituire Vlahovic. Fa reparto da solo, segna fa sponda. Per me è un buon acquisto"