Dalla Spagna sono sicuri: Pulgar nel mirino del Betis

È appena conclusa la stagione con la Fiorentina, ma per Erick Pulgar non mancano gli acquirenti. Il cileno, secondo fichajes.net, piace in Spagna e a pensarci seriamente è il Betis di Siviglia. Secondo il portale spagnolo la valutazione del centrocampista viola è di 12 milioni di euro.

