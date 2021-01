Marca, famoso quotidiano spagnolo, ha pubblicato la classifica relativa ai migliori cento giocatori del 2020 in giro per il mondo. In graduatoria, proprio al centesimo posto, figura Martinez Quarta, difensore della Fiorentina. “La sua esperienza in Italia – si legge – non sta andando bene, specialmente dopo il ritorno a Firenze di Prandelli che non gli sta concedendo molto spazio. Nonostante ciò, il calciatore 24enne è uno dei nomi più promettenti del calcio argentino“.