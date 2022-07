Dalla Spagna: “Jovic un grandissimo affare. Puig? Ho molti dubbi”

"Colpo Jovic? Alle condizioni a cui la Fiorentina sta prendendo Jovic possiamo parlare, almeno a livello economico, un grandissimo affare. Poi ovviamente a parlare sarà il campo, se il serbo tornerà quello dell'Eintracht sarà un colpo anche tecnico, in caso contrario i viola si troveranno sulle spalle un giocatore dall'ingaggio pesante. Difficoltà al Real? E' una piazza pesante da cui poi si fa fatica ad andare via soprattutto perché è un club grandioso in cui si sta bene e si è ben pagati. Forse ha aspettato troppo ad andarsene. In Spagna poi ha avuto difficoltà tecniche visto che fare il centroavanti in Liga è più difficile che farlo in Serie A, senza contare poi la concorrenza con Benzema. Puig? La sua crescita si è fermata da tempo anche per via di alcune problematiche extra campo legate alla vita notturna. Ha mostrato grandissimo talento ma poca concretezza. Ha bisogno di rilanciarsi ma non so quanta voglia abbia di farlo. Il talento non si discute ma io non so se ci punterei. Anche lui sarebbe dovuto andare via dal Barcellona molto prima".