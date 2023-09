Dal VP: possibili novità nella lista dei convocati, c’è un dubbio anche in porta

Ikoné non è ancora al 100%, alterna allenamenti in gruppo e da solo. La sensazione è quella che nella lista dei convocati possano esserci delle novità, come i rientri di Barak e dello stesso francese. Radio Bruno. Probabile undici: Terracciano leggermente favorito su Christensen, Dodo', Milenkovic, Ranieri e Biraghi avanti su Parisi. A centrocampo Arthur e Mandragora, davanti Nzola con Bonaventura e Gonzalez confermatissimi con Sottil più degli altri sulla fascia opposta a Nico.