Dal VP: Mina al Cagliari e Comuzzo il sostituto. Tutto il gruppo si allena

Al Pentasport di Radio Bruno arrivano le ultime indiscrezione dal Viola Park. Yerry Mina ha appena lasciato il Viola Park in direzione Cagliari. Vista l'imminente partenza del centrale colombiano Italiano pensa di promuovere in piata stabile in prima squadra Pietro Comuzzo. L'infermeria viola sembra sempre più vuota. Italiano quest'oggi si trova tutto il gruppo presente all'allenamento tranne per Christensen, visto che un leggero problema al ginocchio lo costringe a fare un lavoro differenziato.