Dal Viola Park: si studia l’apertura a visite. Le ultime sugli infortunati

Radio Bruno fa il punto sull'infermeria viola il giorno della ripresa dei lavori senza i nazionali, che non sono a disposizione di Italiano. Pierozzi è pienamente recuperato e lavora per essere convocabile dopo la sosta, per Christensen i tempi non dovrebbero essere troppo lunghi. Mina, invece, dovrà rimanere ai box ancora per un po', non ci sono segnali di rientro all'orizzonte. La società, conclude l'emittente, sta studiando le misure necessarie per aprire in futuro il Viola Park anche a visite dei tifosi o simili, ma per il momento la struttura aprirà al pubblico solo per le partite di Femminile e Primavera.