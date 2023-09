Dal Viola Park: Pierozzi in gruppo, ma strada lunga. Nico ancora a parte

La Fiorentina si è allenata oggi pomeriggio all'interno del Viola Park . Radio Bruno Toscana fa il punto della situazione in casa viola, tra acciaccati e percorsi di recupero, fatto salvo il grave infortunio occorso a Dodò che lo terrà ai box per molti mesi . Oggi Niccolò Pierozzi ha lavorato in gruppo, ma ha una tabella di marcia ancora molto lunga e graduale. L'ex Primavera dopo la prima amichevole del pre-campionato ha manifestato un grosso problema all'altezza dell'addome che l'ha costretto a fermarsi a lungo.

Come sta Nico?

Sul fronte Nico Gonzalez la speranza è che domani possa tornare in gruppo, perché oggi si è allenato ancora a parte. Potrebbe non essere tra i convocati contro il Frosinone. In attesa da lunedì prossimo possa tornare a disposizione contro il Cagliari, al Franchi. In materia di esterni, Ikonè può mettere nelle gambe ampio minutaggio contro il Frosinone. Italiano cambierà quattro/cinque interpreti - come si aspetta Di Francesco - e dovrebbero essere distribuiti tra difesa ed esterni d'attacco. Parisi potrebbe dare un turno di riposo a Biraghi, apparso in affanno a Udine.