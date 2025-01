Dal Viola Park: pessimismo per Cataldi. Il piano di Palladino per il regista

Non filtrano buone notizie per Cataldi verso Lazio-Fiorentina: gli aggiornamenti

Allenamento congiunto con l'Under 18 con tanto di partitella, parte dei calciatori più impegnati come Kean e Comuzzo hanno svolto un lavoro più atletico, c'è pessimismo su Cataldi, ancora non rientrato in gruppo. Potrebbe rientrare tra i convocati, ma vederlo in campo ad oggi è complicato. Ballottaggio verso la Lazio tra Comuzzo e Pongracic, con il tecnico viola Raffaele Palladino che potrebbe sciogliere il nodo in conferenza stampa.