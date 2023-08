Dal Viola Park: Parisi deve mordere il freno, i nuovi in campo saranno solo due

Dei nuovi arrivati partiranno titolari in due, secondo Radio Bruno: Arthur a centrocampo e Nzola in attacco. Poca fiducia, quindi, nell'esordio dal primo minuto in campionato per Fabiano Parisi, che lascerà spazio a capitan Biraghi sulla sinistra. Amrabat ad oggi è un giocatore della Fiorentina e si allena regolarmente, dovrebbe essere convocato nonostante attorno a lui il mercato sia sempre attivo. Ikoné, Gonzalez e Bonaventura dovrebbero essere i trequartisti, con Mandragora che si candida per un posto in mediana. Dietro, con Terracciano in porta, ecco Dodo', Milenkovic e Ranieri.