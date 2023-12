Dal Viola Park: Nico Gonzalez non si è allenato. Niente partenza per Roma?

Radio Bruno ha fatto il punto sulla Fiorentina dal Viola Park. L'allenamento di oggi è stato il primo in vista della partita di Domenica con la Roma. Ikone è tornato a disposizione di Italiano e oggi si è allenato. Smaltita la febbre, Domenica dovrebbe essere in campo. Nico Gonzalez non si dovrebbe essere allenato per via di un risentimento muscolare e rimane soltanto la rifinitura di domani per vederlo in campo. Ad ora le possibilità di una non-convocazione dell'argentino ci sono. Le convocazioni di Kouame e Sottil non dovrebbero essere in dubbio. La Fiorentina partirà per Roma nella giornata di domani, dopo aver svolto l'allenamento in mattinata.