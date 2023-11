Dal Viola Park: Gli europei già in campo oggi. Sudamericani a Firenze da domani

Le novità direttamente dal Viola Park, con il rientro dei giocatori europei e l'attesa per i sudamericani

I soliti aggiornamenti quotidiani direttamente dal Viola Park degli inviati di Radio Bruno. Questo pomeriggio la Fiorentina è scesa in campo, con gli arrivi di Milenkovic, Biraghi e Bonaventura che hanno fatto degli allenamenti differenziati. I sudamericani e Kouame dovrebbero tornare nella giornata di domani e si alleneranno insieme a tutta la squadra per due giorni. Kayode e Beltran viaggiano verso il rientro, non significa che giocheranno titolari ma dovrebbero venire convocati entrambi.