Dal Viola Park: Faraoni pronto, Beltran ok. Il punto su Sottil e Nico Gonzalez

Gli aggiornamenti dal Viola Park in vista di Fiorentina-Udinese. La situazione degli infortunati Sottil e Nico Gonzalez

Radio Bruno dà degli aggiornamenti dal Viola Park sui gigliati in vista di Fiorentina-Udinese. Il nuovo arrivato Faraoni ha svolto il primo allenamento il maglia viola e molto probabilmente sarà convocato contro i bianconeri. Beltran, inoltre, dovrebbe essere recuperato dopo la botta al naso contro il Bologna e potrebbe essere schierato dal primo minuto. Sottil e Nico Gonzalez, invece, continuano a lavorare a parte, con il primo per il quale è più probabile una convocazione per domani.