Dal Viola Park: un big assente alla rifinitura pre-Ferencvaros

Non arrivano buone notizie dal Viola Park. Due sono i giocatori che in questo momento non si stanno allenando con la squadra nella rifinitura pre-Ferencvaros. Il primo è Biraghi, che squalificato per il giallo preso nella scorsa sfida contro il Genk si sta allenando solamente a parte e non insieme al gruppo squadra. Il secondo invece è Jack Bonaventura, uscito al minuto numero 78 nella sfida con la Roma e assente oggi al Viola Park. Vedremo nel pomeriggio se verrà convocato per la sfida di domani.