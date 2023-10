Dal Viola Park: Christensen e Mina più vicini al rientro. Derby tutto da vivere

Dal Pentasport arrivano le ultime novità sul lavoro odierno della Fiorentina. La situazione infortunati cambia poco per il momento. I più vicini al rientro sono Christensen e Mina, ovviamente verranno valutati da Italiano. Si comincia a pensare alla partita contro l’Empoli. Nelle ultime 4 partite la musica è cambiata per la squadra bianco-blu. Dall’arrivo di Andreazzoli si stanno trasformando in una squadra viva che crea molto. Le due squadre hanno molto tempo ancora per prepararsi malgrado l’assenza cause nazionali di molti giocatori da ambe parti. Italiano preferisce mandare in campo di ha potuto allenare tutta la settimana. Sarà un derby tutto da vivere.