Dal Viola Park: Beltran acciaccato. Mina titolare? Le mosse di Italiano

Dal Viola Park arrivano le ultime notizie sulla condizione degli infortunato e sulla probabile formazione titolare in vista della Conference League. La formazione che manderà in campo italiano Giovedi sarà diversa da quella contro la Juventus. In porta ci sarà spazio per Christensen, designato ormai come portiere di coppa. Davanti giocherà Nzola al posto di Beltran, scelta fatta dalla forma fisica dell’argentino che non si è ancora ripreso dopo la botta ricevuta Domenica. Italiano data la differenza sulla carta del Cukaricki si potrà permettere di effettuare un turnover. Kayode ancora out dove al suo posto dovrebbe giocare Comuzzo. Out ancora Pierozzi dato da un problema muscolare e come centrale di difesa dovrebbe giocare Milenkovic. Mina può giocare, me lo aspetterei in campo ma non per tutti i 90 minuti.