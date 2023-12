Dal Viola Park: Ikoné perde terreno, davanti in vantaggio Beltran

Le ultime novità direttamente dal Viola Park da parte di Radio Bruno. La buona notizia è che contro il Monza Italiano avrà tutti i giocatori a disposizione al di fuori di Nico Gonzalez. In attacco Beltran in vantaggio su Nzola dopo che contro il Verona sono arrivati i 90 minuti e un goal importante. Dietro le punte, se Bonaventura dovesse sedersi in panchina date le sue condizioni ancora non perfette. il sostituto dovrebbe essere Barak, Ikoné quotazioni in discesa rispetto a Kouamé e Sottil. Dopo la partita di Conference contro il Ferencvaros Italiano chiede delle risposte importanti da parte di quei giocatori che hanno fatto fatica in questa prima parte di campionato.