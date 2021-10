Dal Ghana: Duncan salta le gare con la Nazionale per infortunio. E il Napoli?

Duncan, sorpresa dal Ghana: niente nazionale per infortunio. Salta anche il Napoli?

Come riportato dal media ghanese citisportsonline.com, Alfred Duncan salterà le prossime sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro lo Zimbabwe perché attualmente infortunato. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, avrebbe già comunicato la propria indisponibilità al Ct del Ghana Milovan Rajevac, per un problema fisico che non gli permetterà di prendere parte agli impegni in Nazionale. A questo punto è fortemente in dubbio anche la presenza del calciatore per la partita contro il Napoli di domani.