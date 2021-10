Dal CS: Venuti completamente recuperato. Kokorin capocannoniere in allenamento

Ultimi aggiornamenti dai Campini

Dalle frequenze di Radio Bruno viene fatto il punto sulle notizie che arrivano dal centro sportivo Davide Astori. Nel gruppo squadra, orfano dei Nazionali, è rientrato a pieno regime Lorenzo Venuti. Se Odriozola è stato fin qui sicuro del posto, col Venezia il discorso sarà diverso e il ballottaggio fra lo spagnolo e l'ex Lecce è più che mai aperto. Seduta d'allenamento ripartita in due quella odierna. Nella prima partita i calciatori hanno lavorato in palestra mentre, nella seconda, sono scesi in campo per lavorare sulla parte tecnico-tattica. Una curiosità: durante la partitella si è distinto Sasha Kokorin, capocannoniere del match, nonostante fin qui non abbia mai brillato in Viola.