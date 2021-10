Muriqi e Kokorin, flop milionari. La resa sul campo è miseria per il loro costo

Il kosovaro e il russo sono il cruccio dei tifosi di Lazio e Fiorentina

Gazzetta.it propone un approfondimento a firma di Alfredo Pedullà sui due acquisti più deludenti dell'intera Serie A negli ultimi mesi: Vedat Muriqi, alla Lazio per 20 milioni di euro dal Fenerbahce, e Aleksandr Kokorin, alla Fiorentina dallo Spartak Mosca per una cifra tra i 4 e i 5 milioni con un ingaggio di 1,8 milioni a stagione più bonus. Il portale si chiede come sia possibile che i due club abbiano investito così tanto su due simili meteore, che hanno messo insieme finora la miseria di due reti in una stagione e mezza per il kosovaro, zero in poco meno di un anno per il russo. Entrambi sono riserve di una punta prolifica (Immobile e Vlahovic), ed entrambi rappresentano il punto debole della squadra in cui militano, ovvero il famoso raffreddore che può colpire il centravanti titolare. E alla Lazio, vista l'indisponibilità di Immobile, lo sanno bene...