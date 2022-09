Dal CS: tornano i Nazionali, tranne Amrabat. Nico Gonzalez migliora

Radio Bruno ha fatto il punto dal centro sportivo Davide Astori. Oggi, la Fiorentina si è allenata a Coverciano. Quasi tutti i nazionali sono tornati. I Serbi si sono allenati oggi, così come Nico Gonzalez che sta migliorando. Ieri scarico per Barak e oggi allenamento in gruppo. Stesso discorso vale per Kouamè e Zurkowski.Amrabat ancora non è tornato a Firenze per problemi burocratici. Domani si potrà allenare. Completamente recuperato, infine, Nikola Milenkovic.