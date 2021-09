Dal CS: tornano Castro e Dragowski dal 1′: a Genova dentro tutti i migliori

Italiano se la gioca con le armi migliori a Genova: tornano titolari Castrovilli e Nico Gonzalez, tre ballottaggi

Con la Fiorentina in partenza per Genova dopo la rifinitura del mattino, Radio Bruno prova a stilare l'undici che scenderà domani alle 15 sul campo di Marassi. In porta è stato Italiano a fugare i dubbi : ci sono delle gerarchie e dunque toccherà a Dragowski riprendersi il posto tra i pali. Tre quarti della difesa sono invece fatti: se Odriozola, Milenkovic e Biraghi sembrano intoccabili, resta da capire chi affiancherà il serbo al centro della difesa.

Martinez Quarta sembra in vantaggio su Igor, mentre a centrocampo Italiano rinvia il discorso turnover e andrà con i migliori: Bonaventura, Torreira e il ritorno dal 1' di Castrovilli sembra il trio maggiormente indiziato per il Genoa, mentre - secondo l'emittente - per Benassi non sembra ancora arrivato il momento di scendere in campo dall'inizio. Il classico dubbio per reparto si chiude con l'attacco: Vlahovic e Nico Gonzalez sono certi di una maglia da titolare, per completare il tridente è aperto il ballottaggio tra Sottil e Callejon.