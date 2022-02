Dal CS: Terracciano e Torreira uniche certezze della vigilia per Italiano

Italiano lavora alla formazione da opporre alla Lazio di Sarri: le uniche sicurezze si chiamano Terracciano e Torreira, tanti ballottaggi

Difficile districare i dubbi di formazione alla vigilia di Fiorentina-Lazio . Ci prova il "Pentasport" di Radio Bruno con le ultime novità dal CS "Davide Astori". Uniche certezze - riporta l'emittente - sono Terracciano e Torreira . Una presenza forzata quella dell'uruguaiano che ha avuto il Covid in patria. Gli esami che ha svolto ieri sono stati confortanti, c'è ottimismo sulle sue condizioni fisiche. Venuti sostituirà Odriozola, squalificato. Biraghi ha recuperato brillantemente dall'attacco influenzale. Al centro della difesa, insieme a Milenkovic , favorito Quarta su Igor, per marcare Immobile.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Sicuri del posto Bonaventura e Torreira, Duncan sembra avere qualche chances in più di Maleh e Castrovilli per completare il reparto.Nico Gonzalez fa parte dei convocati, oggi ha lavorato col gruppo. Difficile però che con una sola seduta sulle gambe possa giocare titolare. Il tridente dovrebbe essere composto da Sottil che ha lavorato bene negli ultimi giorni, con Ikoné sul lato opposto. Per il ruolo di centravanti è sfida aperta tra Piatek e Cabral.