Dal CS: Sottil ancora a parte. Nico Gonzalez in gruppo

Nessun tipo di riposo per la Fiorentina dopo la vittoria di ieri sera contro la Salernitana. Infatti, secondo quanto raccolto dal Pentasport, seduta di scarico per chi ha giocato ieri e allenamento classico per chi non è stato impiegato, in vista della gara di San Siro contro il Milan. Saranno out anche per Milano Sottil, che continua a lavorare individualmente, e Nico Gonzalez, che continua a lavorare in gruppo, ma a non essere convocato. Anche Castrovilli è tornato sul campo a fare esercizi e varie corsette, ma per lui il ritorno in campo è ancora lontano.