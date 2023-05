Dal CS: sorriso Amrabat, si allena coi compagni verso il Napoli

Seduta di allenamento pomeridiana per la Fiorentina al centro sportivo Astori: Italiano, dopo il pareggio di Salerno, ritrova Sofyan Amrabat in campo dopo l'esclusione dai convocati per la trasferta in Campania. Regione dove il marocchino con ogni probabilità tornerà nel weekend, dato che è in programma Napoli-Fiorentina e, a tre giorni di distanza, ha partecipato alle partitelle coi compagni come si può vedere dal fermo immagine catturato dalle storie della società viola.