Dal CS: segnali di ripresa per Dodò. Le ultime su Nico Gonzalez e Sottil

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto dal Centro Sportivo Davide Astori sull'allenamento odierno in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta l'emittente, arrivano dei segnali incoraggianti in merito alla situazione relativa Dodò . Il brasiliano, infatti, si è allenato in campo per la prima volta dopo l’infortunio .

Per quanto riguarda, invece, i due esterni offensivi ci sono notizie contrapposte. Sottil si è allenato a parte anche nella giornata di oggi. L'esterno italiano, non convocato nella sfida contro l'Atalanta, continua ad accusare problemi e una sua convocazione per la sfida di giovedì al momento è molto complicata. Buone notizie, invece, per Nico Gonzalez che quest'oggi si è allenato in gruppo con il resto dei compagni e per questo salgono le possibilità di vederlo in campo contro gli Hearts anche se la tallonite, che ormai si porta dietro da settimane, rende difficile ogni previsione.