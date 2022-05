Dal CS: seduta spostata al pomeriggio. Tutti in gruppo, anche Odriozola

La Fiorentina tornerà in campo questo pomeriggio per preparare la partita casalinga con la Roma di lunedì. Tutti in gruppo per Italiano

Redazione VN

Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina tornerà in campo oggi pomeriggio. Vincenzo Italiano, infatti, ha scelto di posticipare la seduta, inizialmente prevista alle 11 di stamani. La squadra viola si ritroverà al CS "Davide Astori" a partire dalle ore 17. Per proseguire la preparazione in vista della Roma. Il tecnico gigliato ha a disposizione tutti gli effettivi in rosa. Compreso Odriozola che si allena in gruppo già da ieri. L'unico assente è il lungo degente Castrovilliche, attraverso i social, ha aggiornato tutti sul suo percorso di recupero che procede senza intoppi.