Dal CS: Italiano può sorridere, Odriozola rientrato in gruppo

Ottime notizie per Vincenzo Italiano in vista della sfida con la Roma: recuperato Odriozola per il rush finale

Redazione VN

Finalmente buone notizie per Vincenzo Italiano. Infatti, come riportato dal Pentasport di Radio Bruno durante il collegamento dal Centro Sportivo Davide Astori, Alvaro Odriozola è rientro ad allenarsi con il gruppo. Nella sessione di oggi, il terzino spagnolo si è allenato con tutta la squadra e questo fa ben sperare in vista della sfida di lunedì contro la Roma. Non sappiamo ancora se partirà dal 1', ma il fatto di averlo recuperato dai problemi fisici è un'ottima notizia in vista di queste ultime tre partite.