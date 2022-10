Dal CS: seduta pomeridiana per la Fiorentina, c’è ancora un’assenza. Il punto

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto sulla seduta pomeridiana della squadra viola. Quest'oggi, fa sapere l'emittente, la Fiorentina si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo Davide Astori. I giocatori che sono scesi in campo ieri a Franchi, hanno svolto una seduta defaticante. Mentre chi non ha giocato, ha svolto una prima parte in palestra e una seconda sul campo per una partitella. Tutti presenti, tranne Sottil. Sull'esterno ancora nessuna novità, per questo è plausibile che non sarà a disposizione neanche per la trasferta di Lecce in programma lunedì.