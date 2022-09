Dal cs: Quarta e Sottil si allenano a parte. Buone notizie su Nico Gonzalez

Tra i musi lunghi c'è una buona notizia per Italiano. La squadra si prepara per il Verona

Squadra tornata a Firenze con volti scuri e musi lunghi. Oggi la squadra si è ritrovata e non mancano però le assenze. Nico Gonzalez oggi si è allenato con il gruppo, non ci sono stati invece Quarta e Ikonè, che ha svolto un allenamento di scarico. Assente anche Sottil, che potrebbe non essere convocato per la gara contro il Verona di domenica. Lo riporta Radio Bruno.