Dal CS: Pulgar recuperato, per Castrovilli si va dopo la sosta

Le condizioni degli acciaccati in casa viola: Castrovilli, Venuti, Pulgar, in punto dall'infermeria

La Fiorentina è ritornata ad allenarsi al Centro Sportivo "Davide Astori" dopo la vittoria sofferta di domenica in casa dell'Udinese. Essendo la partita tra cinque giorni, è ancora presto per capire quelle che saranno le scelte di Vincenzo Italiano contro il Napoli, ma il tecnico viola potrà contare al 100% su Erick Pulgar: il cileno non è sceso in campo nelle ultime due gare per guai muscolari ma da oggi è tornato in gruppo e può riaprirsi il ballottaggio in regia tra lui e Lucas Torreira.