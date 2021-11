Dal CS: Pulgar ancora a parte, bel clima dopo la vittoria con il Milan

La Fiorentina inizia la preparazione in vista del derby con l'Empoli al Centro Sportivo

E' iniziato oggi il countdown che porterà sabato alle 15 a Empoli-Fiorentina. La squadra viola ha quasi quarantotto ore di "vantaggio" rispetto agli azzurri - in campo solo oggi - per preparare il derby e in mattinata ha già ripreso ad allenarsi agli ordini di Vincenzo Italiano. Il clima al Centro Sportivo, riporta RadioBruno, continua ad essere buono, alimentato dalla vittoria contro il Milan.

Per quel che concerne il campo, Pulgar non si è allenato con i compagni e lavora ancora a parte, mentre Benassi è già tornato regolarmente a disposizione. Il centrocampista, che non figurava nell'elenco dei convocati di Italiano per Fiorentina-Milan, sabato aveva già smaltito i fastidi ed è andato in panchina e non avrà problemi in vista della sfida di sabato. Domani squadra di nuovo in campo, l'allenamento è fissato per le ore 11.