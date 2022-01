Dal cs: Piatek si allena individualmente. Cabral titolare contro la Lazio?

Il nuovo attaccante della Fiorentina in campo già contro la Lazio?

Fiorentina in campo al centro sportivo questa mattina. Si allena ancora a parte Piatek, con Italiano che spera di recuperare il centravanti in tempo per la Lazio. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, in caso di forfait del polacco non è da escludere un impiego dal primo minuto del neo arrivato Cabral.