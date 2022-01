VN – Confermato, vicinissimo A. Alvarez. Distanza minima col Penarol

Intesa raggiunta col ragazzo, arriverebbe a giugno. Si tratta col Penarol ora, ma la distanza è minima

Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Agustin Alvarez (la scheda). Il club Viola, di fatto, ha già trovato un'intesa col ragazzo per il futuro (arriverebbe a giugno). Si parla di un accordo per un quinquennale da 1,2 milioni di Euro a stagione. Resta, a questo punto, arrivare ad una sintesi anche col Penarol, proprietario del cartellino dell'attaccante. La Viola sta trattando con gli uruguaiani offrendo 10 milioni più 2 o 3 di bonus. I carboneros, dal canto loro, ne vorrebbero 13 in un'unica soluzione. Insomma, la distanza è davvero minima e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'intesa definitiva. La trattativa è stata curata fin dalle fasi iniziali dal DT Burdisso con l'agente del ragazzo.