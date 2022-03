Dal CS: Piatek KO, Cabral scalda i motori. Le condizioni di Jack e Odriozola

La Fiorentina tornerà in campo sabato 3 aprile con l'Empoli: Piatek KO in Nazionale, Cabral scalpita. Bonaventura e Odriozola...

Radio Bruno fa il punto sullo stato dell'arte in casa Fiorentina, allenatasi anche oggi sotto l'attento sguardo di Vincenzo Italiano. Il tecnico potrebbe ben presto ritrovare Piatek, uscito malconcio dall'amichevole con la Scozia. Secondo l'emittente il pistolero farà ben presto ritorno a Firenze, ma rischia di dover star fermo per tre settimane, forse addirittura un mese. Uno stop che spalanca le porte ad Arthur Cabral, rimasto in questi giorni a lavorare ai campini e desideroso di convincere definitivamente il tecnico gigliato.