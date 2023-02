Dal CS: personalizzato per Castrovilli e Sottil. Amrabat in gruppo

Tanti i ballottaggi in casa Fiorentina in vista del derby dell'Appennino. Secondo quanto raccolto da Il Pentasport, lavoro personalizzato per Castrovilli e Sottil, con entrambi che stanno aumentando il carico di lavoro per rientrare al più presto. Amrabat tornato ad allenarsi in gruppo. Possibile il ritorno dal 1' di Martinez Quarta al fianco di Milenkovic, con il ritorno di Biraghi a sinistra e un Dodò a rischio riposo per dare spazio a Venuti. In mediana verrà confermato Mandragora, tanti i dubbi, invece, su chi giocherà al suo fianco tra Bonaventura, Barak e Duncan. Davnti ci sarà Jovic, con Nico Gonzalez a destra, avanti su Ikoné e Saponara a sinistra.