Dal CS: Odriozola recuperato, Sottil a parte. Un ballottaggio per la Juve

Italiano prepara la Fiorentina in vista dell'ultima di campionato con la Juventus. Dubbi e certezze, le ultime dai "Campini"

Arrivano le ultime sulla formazione della Fiorentina dal Centro Sportivo "Davide Astori", tramite le frequenze di Radio Bruno. La squadra si è allenata questa mattina al "Franchi". Presene tutto il gruppo agli ordini di Italiano, tranne Castrovilli e Sottil che si è allenato in palestra. Odriozola si allena in gruppo da ieri ed è recuperato per la Juventus. Prosegue il ballottaggio per la regia tra Amrabat e Torreira. Secondo l'emittente l'uruguaiano appare comunque leggermente favorito per sabato.