Dal CS: Nico Gonzalez ancora a parte. Attesa per il rientro di Zurkowski

Arrivano aggiornamenti dalle frequenze di Radio Bruno per quanto riguarda l'allenamento della Fiorentina alla vigilia del match contro il Bastia. Nico Gonzalez non si è allenato con i compagni, ma punta ad essere presente nella gara contro il Monza. Anche se pare più verosimile vederlo contro la Sampdoria. Castrovilli continua a lavorare in gruppo, anche se è presto per vederlo in campo. Possibile che scenda in campo contro il Lugano o contro la Primavera. Anche Sottil lavora a parte. Ieri sono tornati i serbi che erano impegnati al mondiale. Domani rientrerà invece Szymon Zurkowski, da giovedì sarà a disposizione. A Bastia troveranno spazio anche Saponara e Maleh, che nel triangolare in Romani non hanno giocato per qualche problemino.