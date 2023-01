Dal CS: Nico ancora out, Dodò c’è e si candida per una maglia da titolare

Mancano ormai solo due giorni al ritorno in campo della Fiorentina in campionato, e anche oggi Nico Gonzalez non si allenato ancora in gruppo. Come riporta Radio Bruno, l'argentino sta recuperando dall'infortunio che lo ha costretto a saltare il mondiale e non ci sarà per la gara d'esordio con il Monza. Continua anche il percorso di recupero di Riccardo Sottil: l'esterno classe '99 lavora soltanto parzialmente in gruppo e ne avrà ancora per qualche settimana, mentre è tornato Dodò. Il brasiliano si candida per una maglia da titolare contro i brianzoli, mentre Amrabat si è allenato con i compagni ma difficilmente lo vedremo in campo al Franchi dal 1'.