Dal CS, molti dubbi per Italiano: Saponara e Venuti le possibili sorprese

Dubbi per Italiano in vista della sfida col Sassuolo. Tanti ballottaggi in atto. Saponara e Venuti verso la titolarità

Arriva il punto dal Centro Sportivo, riportato dal Pentasport, della Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Sassuolo di Dionisi. Molti sono in ballottaggi in casa viola vista anche la partita di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Terracciano verso la titolarità, con Dragowski in pole per la sfida di coppa. Al centro della difesa, vista la squalifica di Milenkovic, spazio a Martinez Quarta e Igor, con il solito Biraghi a sinistra e il possibile ritorno da titolare di Venuti per far rifiatare Odriozola. A centrocampo Bonaventura e Duncan i favoriti, con il ballottaggio al centro tra Amrabat e Torreira, con quest'ultimo ancora ancora in dubbio sulle effettive condizioni. Al centro dell'attacco sempre Piatek, affiancato da Saponara, in vantaggio su Sottil e il solito Nico Gonzalez.