Radio Bruno: le ultime su Nico Gonzalez. Kokorin sulla via del recupero

Nico sta effettuando tamponi tutti i giorni e per adesso, purtroppo, sono risultati ancora tutti positivi. C'è da dire che l'argentino sta bene ed è asintomatico, ma ovviamente non può allenarsi con la squadra. Al momento è praticamente impossibile pensare di recuperare Gonzalez per lo Spezia, la speranza è di riaverlo per la Juventus. Per quanto riguarda l'allenamento: ancora out Pulgar e personalizzato per Dragowski e Kokorin. Con quest'ultimo però che sembra sulla via del recupero visto che oggi ha svolto parte dell'allenamento sul campo di gioco.