Dal CS: la Fiorentina torna in campo. Italiano recupera una pedina?

Italiano prepara la sfida contro il Torino di Juric. Sembra possibile il recupero di un giocatore in vista di sabato

La Fiorentina, alle ore 14.30 è tornata ad allenarsi in vista del match di sabato contro il Torino. Dopo il giorno di riposo di ieri, Italiano e i suoi ragazzi sono al lavoro per preparare al meglio la sfida contro Juric. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, Saponara dovrebbe tornare tra i convocati mentre Cabral, Mandragora, Sottil e Quarta non sembrano aver partecipato alla seduta. Assenti anche Dodò squalificato e Jovic. Presenti Distefano e Krastev.