Dal CS: Kokorin e Borja desaparecidos. Bonaventura soffia il posto a Castro?

Il punto dai "Campini" in vista della trasferta di domenica a Bologna

Per la Fiorentina prosegue al Centro Sportivo l'avvicinamento alla delicata trasferta di Bologna. Come riporta Radio Bruno, Aleksandr Kokorin si è allenato ancora a parte e le tempistiche per un ritorno in campo tornano nuovamente ad allontanarsi. Un altro infortunio avvolto nel mistero è quello di Borja Valero: l'ultima apparizione dello spagnolo è datata 11 aprile contro l'Atalanta e da quel momento in poi non è più figurato nella lista dei convocati.