Dal CS: Italiano sorride, Nico si allena ancora in gruppo. Ok Amrabat

L'argentino si candida quantomeno per la convocazione e chissà che Italiano non possa stupire....

Dal Pentasport arriva il consueto punto sull'allenamento odierno in casa Fiorentina. Italiano può sorridere, come nella giornata di ieri, Nico Gonzalez ha svolto l'intera seduta con i compagni e quindi si candida per essere quantomeno convocato per la sfida di domani a Genova e, come spiega l'emittente, qualora il recupero fosse completo ci potrebbero essere delle chance di poterlo vedere addirittura dal primo minuto. Buone notizie anche sul fronte di Sofyan Amrabat che ha completamente smaltito il problema alla schiena e che sarà regolarmente al centro della mediana viola.