Dal CS: Italiano ritrova tutti, tranne Zurkowski. Nico e Sottil a parte

Andiamo a fare il punto sulla giornata viola con il report dell'allenamento nel corso del "Pentasport". Dopo il giorno di riposo, la squadra è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio. Vincenzo Italiano ha ritrovato finalmente tutte le sue pedine ai "campini". Ad eccezione di Zurkowski che rientrerà mercoledì e ovviamente Amrabat, semifinalista mondiale . Da quest'oggi, infatti, al CS "Davide Astori" si sono rivisti anche Nico Gonzalez, Milenkovic, Jovic e Sottil. I due serbi hanno lavorato in gruppo, mentre Nico e Sottil hanno lavorato a parte. In particolare il n°33, dopo l'operazione delle scorse settimane, procede nel suo programma differenziato. Servirà comunque del tempo per rivederlo in campo.