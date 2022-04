Dal CS: Italiano punta sul muro viola, con i “giovani” in mezzo al campo

Ecco le ultime novità sulla formazione anti Napoli

Ecco le ultime novità dal centro sportivo Davide Astori in vista del match contro il Napoli riportate da Radio Bruno durante il Pentasport. Secondo l'ultimo allenamento, avvenuto stamattina, le scelte dovrebbero essere queste. In porta Terracciano difenderà i pali, la difesa orfana di Odriozola, sarà composta da Venuti e Biraghi con Milenkovic e Igor centrali. A centrocampo, con Amrabat che sostituirà Torreira. Ai lati molto probabilmente ci saranno Castrovilli a destra e Maleh in vantaggio su Duncan a sinistra. L'attacco vedrà al centro Cabral. Nico Gonzalez sarà titolare, con Saponara in vantaggio su Ikonè.