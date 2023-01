Dal cs: Italiano ha due opzioni per il centrocampo. Scelte fatte per il resto

Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, Italiano ha i dubbi di formazione maggiori in mediana. Bianco ha giocato 70' in tre partite di Conference League in questa stagione e una manciata di minuti in Coppa Italia lo scorso anno. Dovesse giocare domani, si tratterebbe dell'esordio in Serie A. Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi dovrebbero comporre il reparto arretrato, Ikoné, Bonaventura, Kouamé e Jovic quello avanzato. In mediana Duncan e Bianco come opzione 1, Duncan e uno tra Barak e Bonaventura, con l'altro sulla trequarti, come opzione 2. Amrabat si allena dal 1 gennaio, ha due allenamenti e una rifinitura, dunque non dovrebbe essere della partita dall'inizio.