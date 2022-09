Da Coverciano: in due si allenano ancora a parte. Dodò, il recupero non è vicino

Oggi la Fiorentina si è allenata a Coverciano, visti i lavori in corso al centro sportivo Davide Astori. Alla seduta, ovviamente non hanno preso parte i sette giocatori che sono partiti con le rispettive nazionali. Per questo, per ovviare a queste assenze ed avere un gruppo compatto per le esercitazioni, Italiano ha chiamato tanti ragazzi della Primavera.